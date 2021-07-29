305880 فحصاً جديداً لـ«كوفيد19» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 57730 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 16.645.208 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 168.30 جرعة لكل 100 شخص.‌‎ وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 305880 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 676251 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1934 حالة. ‎وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1495 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 653675 حالة.

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