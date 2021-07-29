حكومة رأس الخيمة تقدم دعماً مالياً للحضانات المتأثرة بالجائحة

المصدر: رأس الخيمة - وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتماشياً مع رؤيته في الحفاظ على منظومة تعليمية متكاملة ومرنة ذات جودة عالية، أعلنت حكومة رأس الخيمة، عن تقديم دعم مالي لعدد من الحضانات الخاصة التي أغلقت أبوابها مؤقتاً متأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد 19». وقدّمت حكومة الإمارة الدعم لجميع الحضانات الخاصة التي بادرت بطلب الحصول عليه واستوفت شروطه، وقد تمكنت معظمها من إعادة فتح أبوابها أمام الأطفال، مع التزامها التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

مبادرات

ويندرج هذا الدعم المقدم للحضانات، ضمن مبادرات عدة أطلقتها حكومة الإمارة لضمان استمرارية الأعمال في جميع القطاعات ودعم الشركات ومختلف المؤسسات، التي تأثرت بتداعيات «كوفيد 19». وكانت الحكومة أطلقت العام الماضي حزمة من الإجراءات التحفيزية والتسهيلات لدعم آلاف الشركات في الإمارة، شملت إلغاء وتخفيض الرسوم، وإلغاء بعض الدفعات أو تأجيلها، وإعفاءات من غرامات التأخير ومزاولة النشاط.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي في إمارة رأس الخيمة، إن مبادرة دعم الحضانات الخاصة دليل قوي يعكس حرص قيادة الإمارة على دعم قطاعات الأعمال، والتزامها بتسريع التعافي الاقتصادي والاجتماعي من التداعيات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19». وأضاف: «تظهر الدراسات أن التعليم في مراحل الطفولة المبكرة لا يزيد من الفرص المتاحة أمام أجيال المستقبل فحسب، بل يعزز من مساهمة المرأة وحضورها كجزء أساسي من فرق العمل في مختلف المجالات».

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