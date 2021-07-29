اشتراطات بيئية للأنشطة الفنية للصناعات في عجمان

المصدر: عجمان - وام

أقرّ المجلس التنفيذي لإمارة عجمان برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس، في جلسته السادسة لعام 2021 مجموعة من الاشتراطات البيئية للأنشطة الفنية المتعلقة ببعض الصناعات في الإمارة والمتمثلة في صناعة وتكرير زيوت التزليق وصناعة مادة البيتومين وصهر المعادن وجمع الزيوت المستعملة، وذلك في إطار تحقيق رؤية عجمان لضمان استدامة البيئة وحمايتها من التلوث ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، والتي بدورها تسهم في الحفاظ على البيئة الطبيعية في عجمان بشكل آمن لتتمكن الأجيال القادمة من التمتع ببيئة خضراء ونظيفة. وناقش المجلس خلال الجلسة سياسة تنظيم السكن الجماعي والمشترك بإشراف لجنة مختصة في دائرة البلدية والتخطيط والتي تسعى إلى تحقيق رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية في جعل عجمان مدينة مفضلة للسكن.

استبيان

وقدمت الدراسة تحليلاً للوضع الحالي في الإمارة مدعوماً باستبيانات لعينات مختلفة من السكان والمؤسسات العقارية ونتائج المقارنات المرجعية. وأكد المجلس أهمية تحقيق الترابط في المجتمعات السكنية بما يضمن توفير حياة اجتماعية وأسرية مستقرة للمواطن والمقيم في الإمارة. واطلع المجلس كذلك على التقرير الدوري الذي قدمه فريق الأزمات والطوارئ في الإمارة بشأن الوضع الحالي للجائحة ومستجداتها وإحصائيات محدثة لمجموع الإصابات في عجمان وأعداد الحاصلين على اللقاح والذي شكل نسبة كبيرة من عدد السكان في الإمارة، مما يعكس الجهود الكبيرة في نشر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللقاح وتسهيل إجراءات الحصول عليه لأكبر شريحة ممكنه. واستعرض المجلس جاهزية المراكز الصحية والمستشفيات والكادر الطبي لاحتواء الأزمة وتطوّراتها. كما اطلّع المجلس على مجموعة الإجراءات الاحترازية المطبقة على بعض الأنشطة الاقتصادية في فترة الجائحة للتصدي لانتشارها.

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