تعزيز التعاون بين «مورو» وصحة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وفداً رفيع المستوى من هيئة الصحة بدبي يترأسه عوض صغير الكتبي، المدير العام للهيئة، وذلك في مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمي للهيئة. وتأتي الزيارة بهدف الاطلاع على أحدث الأنظمة والخدمات التي تقدمها شركة «مورو» في مجال التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.

وحضر اللقاء كل من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «ديوا الرقمية»، ومطر المهيري، عضو مجلس الإدارة لمجموعة ديوا الرقمية، ومحمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، والدكتور أحمد الكتبي، رئيس أمن المعلومات في هيئة كهرباء ومياه دبي و«مورو»، كما حضر اللقاء الدكتور علوي الشيخ، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، وأحمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في «صحة دبي».

توجيهات

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تعمل شركة مورو وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال الحلول الرقمية ومن خلال عملنا على هذا النهج، تم تصميم خدماتنا وتطويرها لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة على تعزيز كفاءة عملياتها وبدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي». وخلال هذه الزيارة اطلع الوفد على مختلف أقسام شركة «مورو» التي تضم مركز بيانات حديثاً مجهزاً وفق أعلى المعايير العالمية، ومركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية الذي يقدم خدمات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وخدمات إدارة الشبكات ومركز الأمن السيبراني. ومن جهته، أشاد عوض صغير الكتبي بشركة مورو وأهدافها وجهودها المبذولة من أجل مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال: «تعد شركة مورو في طليعة المؤسسات التي تعمل بخطوات حثيثة للمساهمة في القفزات النوعية المتتالية التي تحققها الإمارات في مجال التقنية الرقمية».

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