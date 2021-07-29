بلدية دبي تغلق 3 مقاهٍ وصالوناً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي أول من أمس 3 مقاهي شيشة وصالوناً، بسبب عدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم والاكتظاظ ومخالفة التعليمات الخاصة بأوقات الفتح.

وبحسب التقرير اليومي للرقابة على المؤسسات نفذ مفتشو البلدية 2250 زيارة تفتيشية، وتم مخالفة 5 مؤسسات وتوجيه 19 تنبيهاً، بينما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2222 مؤسسة، بنسبة التزام إجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات بلغت 98%.

وتحرص بلدية دبي على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها يومياً، ويقوم مفتشو البلدية بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق جميع اشتراطات الصحة والسلامة.

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