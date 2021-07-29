زكي نسيبة: الإمارات رائدة في تمكين الشباب

المصدر: العين - البيان

شارك معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس في فعاليات «منتدى مستقبل المواهب الشبابية في المراكز البحثية»، الذي يُنظّمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالشراكة مع برنامج مراكز الفكر والمُجتمعات المدنية التابع لمعهد لودر في جامعة بنسلفانيا، وذلك بحضور نخبة من المديرين والرؤساء التنفيذيين وخبراء مراكز الفكر العالمية من مختلف دول العالم.

وأكد معالي زكي نسيبة في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي عقد في مركز دبي التجاري العالمي يومي 27 و28 يوليو الجاري، ان الإمارات رائدة في تمكين الشباب، لافتا إلى أن انعقاد هذا المنتدى في الإمارات بلد التسامح والحوار البنّاء إبراز لريادتها في المنافسة العالمية على جذب المواهب الشابّة وتطويرها.وذكر معاليه أن قيادة الإمارات تعطي أولوية لقدرة بلدنا على متابعة التنمية المستدامة كما ترغب في جذب المواهب في جميع التخصصات اللازمة لهذا الغرض ولديها استراتيجية وطنية موجهة لغرض جذب المواهب.

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