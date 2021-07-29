أطباء: شعورنا بالاستقرار يتعزز في دولة السعادة والتسامح

المصدر: متابعة: جميلة إسماعيل، عصام الدين عوض

أشاد أطباء مقيمون بالدولة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، ودعوة حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات.



وشددوا على أن هذه اللفتة الكريمة من شأنها أن تقدم أسمى معاني الدعم لهم، وتحفزهم على البذل والعطاء بلا خوف أو تردد لاجتياز الأزمة الحالية التي تواجهها شعوب العالم أجمع جراء انتشار فيروس «كورونا»، مبينين أنها لفتة سامية تؤكد على المستوى الطموح الذي تعول عليه القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الطبي إلى أعلى المستويات في المجالات العملية والعلمية.



سعادة



وفي هذا الإطار قال الدكتور محمد البشير، استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي بمركز «ليفانتين» الطبي، وطبيب زائر بمستشفى عين الخليج وبرجيل رويال بمنطقة العين: «الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على هذه اللفتة الكريمة والتي من شأنها أن تعزز شعورنا بالاستقرار في دولة السعادة والتسامح، وسيسهم هذا القرار في جذب واستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات والمهارات الطبية والصحية من شتى الدول وبلا استثناء، وينعكس ذلك حتماً بشكل إيجابي وفعال على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون بتكاتف الجهود الأفضل والأقوى محلياً وعالمياً».



لفتة



وأوضح محمود فؤاد السويدان، طبيب أسنان، بأن الأطباء المقيمين يستحقون هذه اللفتة السامية، فالكثير منهم لاسيما خلال فترة الجائحة قام بتأجيل قرار عودته لوطنه، معاهدين أنفسهم على ضرورة وأهمية الالتزام بأخلاقيات مهنة الطب وبتعاقدهم مع المستشفيات التي يعملون بها، والوقوف جنباً إلى جنب مع زملائهم الأطباء للتصدي لهذا الوباء، لاسيما وأن تلك المستشفيات أيضاً بحاجة ماسة في هذا الظرف إلى شتى الكوادر الطبية بعد تفشي وباء «كورونا» في أراضيها.



وأضاف السويدان: «أعرف الكثير من الأطباء الذين يؤدون واجباتهم ومهامهم المهنية على أكمل وجه، وذلك على الرغم من التحدي اليومي الذي يواجهونه باستقبالهم لمرضى «كوفيد 19»، إلا أنهم في الوقت ذاته يحصلون على دعم الكادر الطبي في المستشفيات التي يعملون فيها، والتزامهم في الوقت ذاته بواجباتهم المهنية في ظل تفشي الوباء، وشخصياً سأحرص دائماً على تحمل مسؤولية عملي، ومواصلة ومضاعفة الجهد في التصدي لانتشار الفيروس ومواجهته، والحقيقة حالياً وبلا مبالغة فإننا نعد أنفسنا في ساحة معركة، وجميعنا على استعداد تام لبذل كل ما نستطيع، وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة».



مباركة



وقالت الدكتورة ريم نايف، «إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أدخلت البهجة والحبور في نفوسنا، كما أن كافة القرارات التي تتخذها القيادة تعد قرارات رائدة وخطوة مباركة من حكومة رشيدة يقود دفتها رجل عبقري، تصب في صالح المقيمين منذ سنين طويلة – خصوصاً فئة الأطباء، فهي بالنسبة لهم طوق نجاة يساهم في استقرار الأسر، لأنها وفرت لهم الأمن، والاستقرار الذي كان هاجسهم»، مبينة أنها تلقت كافة مراحل تعليمها في الإمارات، وأنها تعدها موطنها الأول، مبينة أن منح الأطباء إقامة طويلة الأمد ستفرحهم كثيراً.



وقال الدكتور حسام عبدالعاطي عيد، وكيل كلية طب الأسنان ومدير برنامج علاج اللثة بجامعة الخليج الطبية، إن الإمارات وطن للجميع، وأن منح كافة الأطباء الإقامة الذهبية سوف يوفر لهم الاستقرار الأسري ويدفعهم لبذل المزيد من الجهود التي ترتقي بالعمل، كما أن الخطوة تتويج لتلك السنين والتي تمكن الأطباء من وضع خطط مستقبلية، ومن ثم بناء مستقبلهم عليها، كما أن تلك المبادرة والتقدير من سموه يعدان وساماً على صدر كل طبيب، وتتويجاً لمسيرة الجهود التي قاموا بها في عملهم، لا سيما منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» كخط دفاع أول لمواجهة الفيروس والتصدي له والحد من انتشاره، لافتاً إلى أن كفاءة القطاع الصحي والكوادر الطبية والتمريضية بالدولة كانت صمام أمان في مواجهة انتشار الفيروس.



وأكدت الدكتورة إيناس أيمن، أن منح الإقامة الذهبية مدة 10 سنوات لفئات من المقيمين من الأطباء مكرمة أثلجت صدورنا، كما أن حكومة الإمارات اعتادت تكريم المبدعين والمتميزين في كل المجالات، خصوصاً المجال الصحي، كما أن الإقامة الذهبية تعد التكريم الأكبر بالنسبة للكادر الطبي، ذلك التكريم الذي يمنح الأطباء دفعة قوية لمزيد من التضحيات، خصوصاً في خط المواجهة ضد «كوفيد19»، كما أن تلك المبادرة ستوفر بيئة جاذبة وممهدة لهم، حيث يبحث كافة الأطباء عن بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة، مبيناً أن الإمارات بهذه الخطوة سوف تصبح حاضنة للوافدين وللمبدعين ورجال المال ووجهة للمستثمرين.



شهادة تقدير



أكد الأطباء أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، شهادة التقدير الأغلى في مسيرتهم الشخصية والمهنية، وأنها حققت لهم حلم العيش والبقاء في الدولة، لافتين إلى أنهم سيبقون في خط الدفاع الأول لحماية وطنهم الثاني من أي مخاطر صحية محتملة، مؤكدين أن تلك المكرمة سوف توفر لهم الاستقرار الأسري وسوف تدفعهم لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة.

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