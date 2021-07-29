هيئة النقل بعجمان تنقل 12 مليوناً و49 ألف راكب في 6 أشهر

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أكد عمر محمد راشد لوتاه المدير العام لهيئة النقل – عجمان، في تصريح لـ«البيان»، على زيادة عدد مستخدمي خدمات النقل التابعة للهيئة بنسبة 21 %، حيث تم نقل 12,049,055 مستخدماً خلال النصف الأول من العام الحالي أي (خلال 6 أشهر)، مقارنة بالعام الماضي، والذي بلغ عدد المستخدمين 9,942,796 مستخدماً خلال النصف الأول لعام 2020، كما أن الهيئة تحرص على توفير خدمات ذات جودة عالية، وسعيها الدائم في تلبية احتياجات الجمهور.

وأضاف أن عملية النقل البحري (عبرة)، استحوذت على أعلى نسبة نمو خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت نسبة نموها 157 %، من حيث عدد المستخدمين، و112 % من حيث عدد الرحلات، وجاءت بالمترتبة الثانية أجرة مهرة، بنسبة زيادة 60 % في عدد مستخدمين، وتماثلها بنسبة زيادة عدد الرحلات، وأتت بالمترتبة الثالثة، خدمة سواري ليموزين، بنسبة نمو في عدد رحلاتها بلغت 55 %.

خطوط جديدة

وأشار لوتاه إلى أن إجمالي عدد مستخدمي النقل العام، بلغ مليوناً و110 آلاف و752 مستخدماً في النصف الأول من عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، حيث كان عدد المستخدمين 721,088 مستخدماً، وبنسبة نمو 54 %، وإجمالي عدد رحلات 61,847 رحلة، بنسبة نمو 13 %، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من الخطوط الجديدة، منها خط مشيرف، وخط شارع الشيخ عمار، والخط المغذي لمدينة الإمارات.

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