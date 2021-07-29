الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً بجرعتين من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

تحتل دولة الإمارات حالياً المركز الأول عالمياً في مؤشر (ourworldindata) للدول التي أنجزت جرعتي لقاح «كوفيد 19»، بنسبة 69% للجرعتين الأولى والثانية، و8.5% للجرعة الواحدة بإجمالي 77.5% من إجمالي السكان.

وبحسب الموقع العالمي تصدرت الإمارات المركز الأول لأكثر الدول التي أنجزت اللقاح بالجرعتين في العالم منذ 5 يونيو الماضي وحتى الآن (28 يوليو 2021) متقدمة على 18 دولة حول العالم وهي على التوالي: إسرائيل، المملكة المتحدة، البحرين، تشيلي، الأوروجواي، المجر، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، صربيا، البرازيل، تركيا، المكسيك، الهند، روسيا.

ووفقاً لتحديثات الموقع، لا تزال دولة الإمارات تتربع على المركز الأول في مؤشر الدول الأكثر تطعيماً للسكان حول العالم، وذلك على مدار ثمانية أشهر بين الفترة من 6 ديسمبر 2020 إلى 28 يوليو 2021، بمعدل 167.71 لكل 100 من السكان، متقدمة على أكثر 10 دول تطعيماً للسكان في العالم، وهي على التوالي: الأوروجواي، البحرين، المملكة المتحدة، الصين، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، البرازيل، اليابان، فيما بلغ المعدل العالمي للتطعيمات ضد «كوفيد 19» 50.97 جرعة لكل 100 من السكان.

وأفاد بأن 27.6% من سكان العالم تلقوا حاليا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد ـ 19 وتم حتى اللحظة تطعيم 14.1% منهم بشكل كامل (بالجرعتين)، وتم اعطاء 3.97 مليار جرعة على مستوى العالم، ويتم الأن إعطاء 34.32 مليون جرعة لقاح يوميا، وذلك في الوقت الذي تم فيه تطعيم 1.1% فقط من الناس في الدول الفقيرة بجرعة واحدة على الأقل.

يشار إلى أن التحديثات الأخيرة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تشير غلى أن دولة الإمارات أنجزت حتى الآن 16 مليونا و645 ألفا و208 جرعة، وبلغت نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح من إجمالي السكان 78.15% فيما بلغت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح في الوقت الذي بلغ فيهإجمالي عدد الفحوصات 65 مليونا و21 الفا و865 فحصا.

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