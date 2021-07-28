ضابطان في شرطة دبي ينالان اعتماداً كخبيري بصمات عالميين من «IAI» بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

حصل النقيب خبير مساعد محمد أحمد السويدي، والملازم أول خبير مساعد عبد الرحمن المهيري، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على الاعتماد والاعتراف العالمي كخبيري بصمات عالميين من منظمة الاستعراف الدولية (IAI) في الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبحا أول ضابطين في الوطن العربي يحصلان على هذا الاعتراف والاعتماد، مما يمكنهم من المشاركة في حل قضايا في مختلف دول العالم، والشهادة أمام المحاكم الدولية في مجال البصمات.

وتعد منظمة الاستعراف الدولية (IAI) أهم منظمة في العالم في مجال الأدلة الجنائية، وتعد مرجعاً أساسياً ومهماً لكل خبراء الأدلة الجنائية في العالم، وهي من الجهات العريقة التي تأسست في العام 1915م، وتُعنى بتأسيس خبراء معتمدين في جميع مجالات علوم الأدلة الجنائية، من خلال وضع معايير عالمية، واجتياز متطلبات التدريب والاختبارات اللازمة.

وحول هذا الشأن، قال العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالوكالة: إن هذا الإنجاز إضافة قيّمة ومهمة لشرطة دبي، وللسمعة العالمية التي تحظى بها في مختلف المجالات، والتي نفخر اليوم بأنها من أهم الأجهزة الشرطية بما تتبعه من أفضل ممارسات وتقنيات ووسائل متقدمة لكشف الجريمة والحد منها، وتعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة للمجتمع، بالإضافة إلى دورها في التعاون الدولي مع مختلف الجهات الشرطية.

وأضاف العميد المهيري، إن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وجه بتأهيل خبراء على المستوى العالمي في مختلف التخصصات، وهو ما عملت عليه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وفق خطة تأهيل معدة لمختلف التخصصات المتعلقة بالعمل الجنائي وعلم الجريمة، لإلحاق الموظفين في أهم الجهات التدريبية العالمية، بغية الحصول على أفضل المعارف، والاطلاع على أرقى الممارسات العالمية.

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