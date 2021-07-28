شرطة الشارقة تحتفل باليوم العالمي للنزيل 2021

احتفلت المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة باليوم العالمي للنزلاء والذي يصادف 18 يوليو من كل عام، وذلك بهدف إبراز جهود شرطة الشارقة التي تعكس ثقافة الدولة في الحث على تقديم الدعم للنزلاء، وتشجيعهم من خلال العمل على تعديل سلوكهم وتأهيلهم وإعدادهم للعودة أفراداً صالحين إلى المجتمع.

وأكدت العقيد منى سرور نائب مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية: أن الاحتفال باليوم العالمي للنزيل سنوياً، يعكس القيم الإنسانية النبيلة، ويسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية في إصلاح ‏وتأهيل النزلاء، وتقديم الدعم اللازم لهم، والأخذ بأيديهم، ليصبحوا أفراداً صالحين لإعادة دمجهم في المجتمع.

مبادرات

وتضمن الاحتفال، عدداً من المبادرات والفعاليات التي تمثلت في تنظيم لعدد من المسابقات الثقافية المتنوعة للنزلاء، وعرض فنون مسرحية في مسرح الأمل، وتنظيم الملتقى الأسري العالمي الافتراضي، بمشاركة 92 أسرة، من 16 دولة، بهدف تعزيز التواصل الأسري، وتقوية الروابط الاجتماعية بين النزلاء وأسرهم، إلى جانب تنظيم ورشة «الحضارة الإنسانية في متحف الكنوز بالمؤسسة»، وورشة «السعادة وتحسين جودة الحياة»، إلى جانب معرض الفن الإبداعي للنزلاء.

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