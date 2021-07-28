ورشة حول الإسعافات الأولية المنقذة للحياة والإنعاش القلبي الرئوي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني ورشة الإسعافات الأولية المنقذة للحياة وبروتوكولات الإنعاش القلبي الرئوي والإجراءات الوقائية لـ«كوفيد19» في العمل والمنزل.

وأوضح العقيد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي: أن المبادرة تهدف إلى تعزيز وعي العاملين والجمهور بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد19» حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، لافتاً إلى أن تكاتف أفراد المجتمع ركيزة أساسية في إنجاح الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة انتشار العدوى.

وتطرق المسعف نادر العيسى، من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى أهداف الإسعافات الأولية وخطواتها، وكيفية فحص المصاب وتحديد مستوى الوعي لديه ووضعية الإفاقة والإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال والرضع، وضربة الشمس «أسبابها وأعراضها وإسعاف المصاب بها» والتعامل مع الارتفاع المفاجئ لحرارة الأطفال، والإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وأهمية التعقيم والتطهير والتطعيم.

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