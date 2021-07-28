استعراض إنجازات لجنة القيادة العليا ‏الدائمة بشرطة الشارقة في النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن المكانة المرموقة والتطور الذي تشهده إمارة الشارقة في شتى المجالات يأتي تجسيداً لعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرصه على تقديم كل ما هو مميز لأبناء شعبه.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع للجنة القيادة العليا ‏الدائمة بشرطة الشارقة لهذا العام الذي عقد في استراحة السحب بخورفكان بحضور‏ المديرين العامين وأعضاء اللجنة من كبار ‏الضباط بشرطة الشارقة‎، حيث تم مناقشة القـرارات والتوصـــــيات الصادرة عن الاجتماع السابق وما تم إنجازه واستعراض نتائج ومخرجات اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري.

كما تم خلال الاجتماع استعراض فعاليات اليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية بالإضافة إلى مناقشة نظام الاستدلال المرئي إلى جانب عرض عدد من الموضوعات المهمة التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

التزام

ودعا قائد عام شرطة الشارقة أفراد المجتمع الراغبين في زيارة استراحة السحب إلى ضرورة الالتزام‏ بالتعليمات والإرشادات المرورية والقيادة بحرص وتأنٍ في الطرق المؤدية إلى الاستراحة ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية، ‏‏منوهاً إلى ضرورة الانتباه ‏ومراقبة أبنائهم ‏وعدم تركهم دون رقابة عند زيارة ‏المكان الذي يشهد إقبالاً كبيراً في الإجازة الصيفية ‏للاستمتاع بجمال ‏الطبيعة بمدينة خورفكان.

وفي ختام الاجتماع أثنى اللواء سيف الشامسي على جهود الضباط ‏وصف الضباط خلال فترة افتتاح الاستراحة التي تزامنت مع أيام عيد الأضحى ‏المبارك، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز الأمن المجتمعي. ‏

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