حديقة الحيوانات بالعين تستقبل فرخاً من طائر هاريس هوك

المصدر: العين - البيان

استقبلت حديقة الحيوانات بالعين، وللمرة الأولى، فرخاً من «هاريس هوك»، وهو من الطيور الجارحة من فصيلة العقبان البازية، التي تعود أصولها إلى قارة أمريكا.

وقالت جواهر سالم الشامسي مشرف تدريب الطيور في حديقة الحيوانات بالعين: يتمتع الصغير بصحة جيدة، بعد إجراء الفحوصات البيطرية اللازمة.

ويظل في حضانة أمه لـ 40 يوماً، قبل أن يشارك زملاءه وعائلته في التجربة الأكثر شعبية لدى الزوار، عرض «جوارح الصحراء»، الذي يضم أنشطة وفعاليات مختلفة، تشارك فيها الصقور والنسور والبوم والببغاوات، مع فرص التقاط الصور التذكارية برفقتها، وهو عرض يقدم في الـ 6 مساءً من كل يوم، بمنطقة عرض الطيور.

وتضم حديقة الحيوانات، 6 أفراد من طائر هاريس هوك منذ عام 2014، ضمن مجموعة من الطيور يبلغ عددها 87 طائراً من فصائل مختلفة، وعلى عكس الطيور الجارحة الأخرى، يعد هاريس هوك من الطيور الاجتماعية بين بعضها وبين البشر، وتعيش في مجموعات، وحتى في الصيد، فهي تصطاد بشكل جماعي متعاون، ولهذا السبب، تلقب بذئاب السماء، ويمتد وجودها من جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نصف أمريكا الجنوبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز