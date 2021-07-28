بلدية عجمان تسحب 1172 مركبة مهملة حفاظاً على المظهر الجمالي للمدينة

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن سحب 1172 مركبة مهملة منذ بداية العام الحالي 2021، وذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة، التي تنفذها الفرق العاملة في البلدية.

والتي تستهدف كافة المناطق بالإمارة، للحفاظ على المظهر الجمالي، ومكافحة الظواهر السلبية.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط، أن الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، ورصد التجاوزات القانونية، هو أحد أهم أولويات الدائرة، ويأتي في المقام الأول من عمل الدائرة.

موضحاً أن البلدية أسندت مهام التفتيش لكفاءات تواصل حملاتها الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من التزام أصحاب المركبات بالتعليمات الواضحة، ورصد حالات المركبات المهملة، والتي تركها أصحابها في المواقف وأمام البيوت، دون تنظيف لفترة طويلة.

ملصقات

وأوضح أن فرق التفتيش تضع الملصقات على المركبات المهددة بالسحب، مطالبة أصحابها بسحبها خلال مهلة معينة، مقدارها 7 أيام، وفي حال انقضاء المهلة، يتم سحب المركبة، كما تخطر الدائرة أصحاب المركبات، بضرورة مراجعة الدائرة، عبر الإعلان في الصحف اليومية.

وقال إن الدائرة تسعى بشكل دائم ودؤوب، لتوعية السكان بالنتائج السلبية المترتبة على ترك السيارات لفترات طويلة، حيث تعد مكاناً ملائماً للنفوس الضعيفة لارتكاب الجرائم، بالإضافة لتشويه المظهر الجمالي، وشغر المواقف النظامية، والتي تعد ملكاً للجميع.

ودعا الحوسني المواطنين والمقيمين في الإمارة، لعدم ترك مركباتهم مهجورة، وأهاب بالجميع مساعدة الفرق العاملة، والإبلاغ عن حالات المركبات المهملة، عبر الاتصال على الرقم المجاني 80070.

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