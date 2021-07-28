طقس الإمارات غداً.. حار ومغبر نهاراً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 17:35 والمد الثاني عند 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:36 والجزر الثاني عند الساعة 22:26 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 13:20 والمد الثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 20:02 والجزر الثاني عند الساعة 07:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 33 60 15

دبي 45 33 60 20

الشارقة 44 30 65 20

عجمان 40 34 65 30 أم القيوين 41 29 70 25

رأس الخيمة 45 31 65 25

الفجيرة 38 34 80 45

العين 47 33 55 15

ليوا 49 32 55 10

الرويس 48 31 75 15

السلع 48 30 75 15

دلما 42 33 80 35

طنب الكبرى 41 31 80 40

طنب الصغرى 41 31 80 40

أبو موسى 41 31 80 40 .

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