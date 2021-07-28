حاكم الشارقة يتفقد عدداً من المشاريع الحيوية ويعتمد مشروع المسرح العائم في كلباء

المصدر: وام

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم عدداً من المشروعات الحيوية بمدينة كلباء.

وتأتي زيارة سموه التفقدية ضمن جولاته الدائمة لمتابعة المشروعات المتنوعة في كافة مدن ومناطق الإمارة والتي تسهم في توفير بنى تحتية متميزة ومرافق خدمية وسياحية جاذبة للسكان وكافة الزوار.

بدأ سموه جولته بزيارة موقع مشروع استراحة الكتاب الذي يقع على إحدى قمم جبال كلباء بارتفاع 1000 متر فوق سطح البحر، حيث اطلع سموه على مخططات المشروع مستمعاً إلى شرح مفصل من المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات "مبادرة" حول ما ستتضمنه الاستراحة من خدمات ومرافق مصاحبة.

وتطل الاستراحة من الجهة الشرقية على مدينة كلباء بشكل كامل بما فيها الجبال والأودية والمحميات ومركز المدينة وبحيرة وكورنيش كلباء، أما الجهة الشمالية والغربية تطل على بساتين متدرجة على الجبال سيتم زراعتها بمختلف أنواع أشجار الفاكهة مثل التفاح والرمان والدراق والعنب.

وستنفذ الاستراحة وفقاً لعناصر العمارة الإسلامية، وتعلوها قبة مميزة بقطر /40/ متر، وستضم مطعم ومقهى وقاعة متعددة الاستعمال ومصلى للرجال وآخر للسيدات وساحة مخصصة لألعاب الأطفال.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة إنشاء طريق مخصص للوصول إلى الاستراحة بطول 5 كم وفق أعلى درجات الانسيابية والسلامة للزوار، على أن يتم تنفيذ مشروع الاستراحة والطريق خلال 12 شهراً، وضمن المرحلة الثانية سيتم تطوير سلسلة من الجبال الممتدة بطول 14 كم بالعديد من المشروعات المستقبلية

ثم انتقل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إلى كورنيش كلباء حيث اعتمد سموه مشروع المسرح العائم المفتوح والواقع على كورنيش مدينة كلباء، واستلهم التصميم الذي جاء من فكرة وتصميم صاحب السمو حاكم الشارقة من شكل الصدفة البحرية ويحيط بها أحواض مائية.

وسيوفر المسرح إطلالة كاملة على كورنيش كلباء وبحر العرب، كما سيضم مرافق متنوعة منها قاعة متعددة الاستخدام وصالات عرض تحاكي التراث المحلي ومقهى وباقي الخدمات.

ويرتبط المسرح بالكورنيش الذي سيسهل الوصول إليه من جميع الجهات لمختلف وسائل النقل، وسيشكل مقصداً مميزاً ورائعاً لكافة العائلات والزوار على مدار السنة.

واعتمد سموه خلال جولته الموقع المخصص لإنشاء سوق المواشي ومقصب مدينة كلباء والواقع على الشارع الدائري بمساحة اجمالية تبلغ 250 ألف قدم مربع، وسيوفر السوق عند الانتهاء منه كافة الخدمات والمرافق المتميزة عالية الجودة لمرتاديه.

كما تابع سموه خلال جولته بمدينة كلباء سير أعمال مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها متعرفاً على نسب انجازها ومواعيد الانتهاء منها موجهاً سموه برفدها بأفضل الخدمات وتسريع العمل فيها

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة جولته بتفقد مشروع بحيرة الحفية والواقع عند مدخل مدينة كلباء الغربي للقادمين من مدينة الشارقة ومختلف إمارات الدولة، وستستوعب البحيرة 370 ألف متر مكعب من المياه بعمق مترين وبطول 1800 متر وبعرض يتفاوت بين 200 و350 متر.

وستضم بحيرة الحفية العديد من المرافق والخدمات منها مطعم ومقهى، ومسجد رئيسي، ومحال تجارية، ومماشي جبلية، ومنطقة مخصصة لسيارات المطاعم والمقطورات بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات وغيرها من الخدمات والعناصر الجمالية الطبيعية.

وسينتهي العمل في البحيرة خلال شهر أكتوبر القادم على أن تنتهي باقي أعمال الطريق وتنسيق الموقع بالكامل خلال شهر ديسمبر القادم.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته كل من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والدكتور سليمان عبدالله سرحان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وعدد من مسؤولي الدوائر بمدينة كلباء.

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