"العدل" تعلن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في أم القيوين والفجيرة

المصدر: البيان

سعياً من وزارة العدل في اعتماد العمل عن بعد في خدماتها بشكل دائم من خلال رقمنة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين والارتقاء بتجربة العملاء في تحقيق أقصى درجات الكفاءة في تقديم الخدمات، تعلن الوزارة عن إغلاق مركز إسعاد المتعاملين في دار القضاء بكل من أم القيوين والفجيرة اعتباراً من الأول من أغسطس القادم.

وستوفر الوزارة جميع خدماتها عبر المنصات الإلكترونية الذكية التابعة لها سواء من خلال دخول المتعاملين إلى موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae أو تحميل تطبيقاتها الذكية عبر App Store أو Google Play أو عبر مركز الاتصال بالوزارة على الرقم المجاني 800333333 .

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