سحب 1172 مركبة مهملة في عجمان خلال 6 شهور

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن سحب 1172 مركبة مهملة منذ بداية العام الحالي 2021، ويأتي ذلك في إطار حملات التفتيش المكثفة والتي تنفذها الفرق العاملة والتي تستهدف كافة المناطق بالإمارة للحفاظ على المظهر الجمالي ومكافحة الظواهر السلبية.

وأكد المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة من أهم أولويات الدائرة ورصد التجاوزات القانونية يأتي في المقام الأول من عمل الدائرة وعليه أسندت مهام التفتيش لكفاءات عاملة تواصل حملاتها الميدانية على مدار الساعة للتأكد من التزام أصحاب المركبات بالتعليمات الواضحة ورصد حالات المركبات المهملة والتي تركها أصحابها في المواقف وأمام البيوت دون تنظيف لفترة طويلة ، لافتا الى أن الآلية المتبعة في سحب وحجز المركبات المهملة تتمثل غي وضع الملصقات على المركبات المهددة بالسحب مطالبة أصحابها بسحبها خلال مهلة معينة قدرها 7 أيام وفي حال انقضاء المهلة يتم سحب المركبة، كما تخطر الدائرة أصحاب المركبات بضرورة مراجعة الدائرة عبر الإعلان في للصحف اليومية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان ان الكفاءات المؤهلة في الدائرة تسعى بشكل دائم ودؤوب لتوعية السكان بالنتائج السلبية المترتبة على ترك السيارات لفترات طويلة، حيث تعد مكاناً ملائماً للنفوس الضعيفة لارتكاب الجرائم بالإضافة لتشويه المظهر الجمالي وشغر المواقف النظامية والتي تعد ملكاً للجميع ، داعيا كافة المواطنين والمقيمين في الإمارة لعدم ترك مركباتهم مهجورة، اضافة الى مساعدة الفرق العاملة والابلاغ عن حالات المركبات المهملة عبر الاتصال على الرقم المجاني 80070.

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