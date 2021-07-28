السماح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق العين - دبي E66

المصدر: البيان

أعلن مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع بلدية مدينة العين والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، أنه سيسمح بتنقل الشاحنات من وإلى إمارة دبي باستخدام طريق طحنون بن محمد آل نهيان (العين - دبي/ E66) مرورا بشارع هزاع بن سلطان في مدينة العين، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 مساءً وحتى الساعة 6:00 صباحاً، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى الكلي لوزن الشاحنة المسموح به 45 طناً.

ويهيب مركز النقل المتكامل بجميع سائقي الشاحنات تطبيق أعلى معايير على السلامة على الطرق والالتزام بالعبور من الطرق المخصصة.

وينوه المركز بأنه سيستمر حظر حركة الشاحنات على باقي الطرق الأخرى في مدينة العين حسب الإجراءات المعمول بها حاليا.

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