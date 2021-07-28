«الطرق والمواصلات» تُفعّل حلول «نول» في دبي الجنوب

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مؤخرًا وبالتعاون مع المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب التفعيل الآلي لباقات نول الخاصة بتلك المنطقة، وذلك من خلال توظيف تطبيق حلول تذاكر (نول) التابعة للهيئة.

وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهيئات والمؤسسات الوطنية لتوفير خدمات عالية المستوى للأفراد والمؤسسات.

وأكدت الهيئة باستمرار على التزامها الراسخ إزاء مواكبة التوجهات التقنية في جميع أنحاء العالم، وهذا من شأنه أن يساعد في تحقيق رؤية حكومة دبي لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، والارتقاء بمكانتها من خلال تبني أحدث الابتكارات التقنية التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه الغاية، و«استراتيجية نول» التي تهدف لجعل نول المنصة الرقمية الرائدة في مجال تفعيل الدفع وتسهيل الوصول بما يمكن من التنقل السلس.

وأعربت هيئة الطرق والمواصلات عن سعادتها للتعاون مع الجهات الوطنية المرموقة مثل دبي الجنوب، لتعزيز الجهود الدؤوبة لتحقيق سعادة المتعاملين، من مستخدمي المواصلات العامة، بالاعتماد على الخدمات المتنوعة والذكية.

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