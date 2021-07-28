98 % سعادة المتعاملين عن خدمات «موارد الفجيرة الطبيعية»

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

كشف المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة موارد الفجيرة الطبيعية، عن أن المؤسسة حققت نسبة 94‎‎ % في سعادة المتعاملين عن خدمات المؤسسة المقدّمة عبر تطبيقاتها الذكية، ونسبة 96‎‎ % في مؤشر رضا المتعاملين بشكل عام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020، فيما حصدت 98‎‎ % في سعادة المتعاملين عن وقت إنجاز الخدمات، مما يعكس جدارة المؤسسة في تمكين المستفيدين من إنجاز معاملاتهم عبر التطبيقات الذكية بكل سلاسة ويُسر، ويعتبر مؤشراً واضحاً على الثقة والكفاءة والجهود الحثيثة التي تبذلها في التركيز على تطوير أنظمتها وخططها الإلكترونية المتلاحقة لتحقيق أعلى مراتب جودة العمل واستمرارية خلال الظروف الاستثنائية، وتحقيق رضا المتعاملين ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات.

وأشار قاسم إلى أن مركز إسعاد متعاملي المؤسسة في الحيل يوفّر ما يقارب 35 خدمة للجمهور على الرغم من حداثته، وتم ربط عدد منها إلكترونياً من أجل تبسيط وتسريع عملية تقديم ومتابعة طلبات المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز