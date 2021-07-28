بحث التعاون بين الإمارات وجامبيا في المجالات الشرطية

المصدر: بانجول، جامبيا - وام

استقبل الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا في مكتبه بالعاصمة بانجول اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية الذي يقوم بجولة أفريقية تهدف لتعزيز التعاون في المجالات الشرطية مع عدد من البلدان الأفريقية الصديقة. وحمل الرئيس للواء الريسي تحيات بلاده وتمنياتها للإمارات قيادة وحكومة وشعباً بدوام النمو والازدهار، معرباً عن أمله بالارتقاء بالعلاقات القائمة بين البلدين إلى أعلى المستويات.

ثم التقى الريسي مع وزير خارجية جمهورية جامبيا مامادو تنغارا ومعالي يانكوبا سونكو وزير الداخلية وعبدلي سانيانغ مفتش عام الشرطة في جامبيا وعدد من المسؤولين في القطاعات الشرطية، حيث تم خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين في مجالات العمل الشرطي وسبل الارتقاء بهذه العلاقات، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلية لتعزيز الأمن إقليمياً ودولياً خاصة ضمن المنظمات الدولية. كما تم تقليد اللواء الريسي ميدالية التعاون الأمني تقديراً للعمل الشرطي المشترك بين البلدين، ودور الإمارات في تعزيز العمل الدولي.

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