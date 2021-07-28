«طوارئ» شرطة دبي تنجز تأمين 240 فعالية رياضية بنجاح %100 في 2020

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المتعددة التي تشهدها إمارة دبي بالإضافة إلى جهودهم المبذولة أثناء جائحة كورونا.

وأشار المري إلى أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية ونتائج أداء إدارة الطوارئ والتي قامت بتأمين 240 فعالية رياضية في العام الماضي بنسبة نجاح 100% وتحقيق السعادة الوظيفية بنسبة 95.5%.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والعميد عارف بوشقر الفلاسي نائب مدير الإدارة العامة بالوكالة والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة والعميد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي.

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