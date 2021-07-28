الإمارات ضمن أقل دول العالم في الإصابة بـ«الكبد الوبائي»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي الذي يصادف 28 يوليو من كل عام، مناسبة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول مخاطر مرض التهاب الكبد الوبائي بكل أنواعه، بالإضافة إلى تشجيع ودعم عمليات الوقاية والتشخيص والعلاج ودعم المرضى. وتواصل الوزارة إطلاق حملات توعوية بوتيرة دورية بضرورة الكشف المبكر عن مرض التهاب الكبد الوبائي، في إطار التزامها بتحسين الصحة العامة وتحصين المجتمع من الأمراض، بهدف تحقيق الأمن الصحي للدولة من خلال تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بها إلى أفضل الممارسات العالمية.

جهود

وتعد دولة الإمارات من ضمن أقل دول العالم في نسبة الإصابة، وذلك بفضل تكاتف جهود الجهات الصحية الحكومية والخاصة والتأهيل المستمر لمقدمي الرعاية الصحية بأحدث بروتوكولات تشخيص وعلاج المرض، ومن خلال عدة طرق وأهمها إذكاء الوعي وتعزيز الشراكات والموارد، وصياغة السياسات المدعومة بالأدلة والبيانات، ووضع خطط وبرامج الوقاية من سريان المرض، وتوسيع نطاق خدمات الفحص والرعاية والعلاج. وتطبيق أفضل السياسات الوقائية للحد من انتشار المرض.

ريادة

تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في الشرق الأوسط التي أدرجت تطعيم التهاب الكبد «بي» ضمن جدول التطعيمات الأساسية في البرنامج الوطني للتحصين منذ عام 1991 ضمن حرصها على تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في القضاء على فيروس التهاب الكبد في العالم بحلول عام 2030. كما يحصل العاملون في مجال الرعاية الصحية على التطعيم، وتوفره الوزارة للمسافرين إلى دول توجد فيها معدلات إصابة بالفيروس.

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