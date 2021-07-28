«خيرية محمد بن راشد» تدعم مركز إرادة للعلاج والتأهيل

المصدر: دبي - البيان

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، 500 ألف درهم دعماً لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن رعاية ودعم أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان يأتي في إطار دعم المؤسسة لتوحيد الجهود التي تنفذها أجهزة المجتمع كافة من أجل الحماية والتثقيف والتوعية في مواجهة ظاهرة المخدرات للقضاء عليها وتخليص المجتمع من شرورها، وهو هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه.

وقال محمد عبد الله فلكناز، رئيس مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي: «يسعدنا تلقي هذه المساهمة دعماً من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لدعم أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، تشجيعاً منهم للتعافي ودعمهم في حياتهم الاجتماعية».

وكان صالح زاهر، مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، قد سلم شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم إلى عبد الله الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي لدعم جهود المركز في رعاية أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، وتنفيذ البرامج العلمية التي تعينهم على التعافي من الآفة التي ألمت بهم.

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