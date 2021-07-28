10 آلاف مشارك متوقع في «المنصة المجتمعية الصيفية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

توقعت وزارة تنمية المجتمع مشاركة ما يفوق 10 آلاف شخص من مختلف فئات المجتمع في «المنصة المجتمعية الصيفية» من بينهم ما يقارب 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة.

وتهدف المنصة التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع في دورتها الثانية تحت عنوان «صيفنا متعافي»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، إلى تعزيز المهارات الفردية لدى المستفيدين وتطوير مهاراتهم في نواحٍ مختلفة مثل مهارات القيادة والعمل الجماعي ونشر ثقافة التطوع، كما تساهم المنصة في التوعية المجتمعية بأهمية الزراعة المائية المستدامة والتوعية بمرحلة التعافي من الجائحة وممارسة الرياضة كأسلوب حياة وبشكل مستدام، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم التلاحم والتماسك الأسري بين أفراد الأسرة.

وتقدم المنصة باقة متنوعة من البرامج والأنشطة والتدريب وورش العمل والمبادرات المجتمعية والشركات ضمن عدد من المحاور وتستهدف الفعاليات والأنشطة الطلبة وأولياء الأمور وجميع الفئات العمرية بالمجتمع.

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