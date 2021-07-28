«سفاري الإمارات» يستثمر طاقات ومواهب الطلبة

المصدر: (عجمان – عصام الدين عوض)

أكدت منى صقر المطروشي مدير جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أن ملتقى «انعش صيفك» الذي انطلق يوم الأحد الماضي في نسخته الرابعة تحت شعار «سفاري الإمارات» ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، يهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية واستثمار الطاقات وتنمية المهارات والمواهب خلال فترة الصيف، مشيرة إلى أن الأسبوع الأول من الملتقى يتناول البيئة البحرية، حيث شارك فيه 25 طالباً وطالبة.

وقالت: «تشمل فعاليات الملتقى زيارة إلى المتحف البحري والمربى المائي ومتحف الشارقة العلمي والغرفة الماطرة ومتحف اللؤلؤ برأس الخيمة، ويضم برامج متنوعة تلبي تطلعات وطموحات الفئات المشاركة من الذكور والإناث، وذلك من خلال رحلات ميدانية تعليمية وترفيهية لاكتشاف البيئات المختلفة وفق برنامج زمني».

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