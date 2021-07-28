%85 الأرشفة الإلكترونية في ورشة حكومة دبي

المصدر: دبي - وام

حققت ورشة حكومة دبي نسبة 85% في الأرشفة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري تماشياً مع التزامها المستمر بدعم مسيرة التحول الذكي وترجمة مستهدفات «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية». وأفادت الإحصائيات الرسمية بأن عدد الأوراق والمستندات التي تمت أرشفتها إلكترونياً في الورشة تجاوز مليوني ورقة خلال الأعوام الـ 3 السابقة في ظل الجهود المتواصلة لتطوير أرشيف مركزي مطابق للمواصفات والمقاييس العالمية.

تقدم

ويعزى التقدم المحقق في الأرشفة الإلكترونية إلى تبني الورشة برنامج Therefore Document Management System في العام 2018 وذلك في إطار خطة تطوير إدارة الوثائق والأرشيف الورقي والإلكتروني بما يدعم سياسة دبي الذكية. ويتميز النظام المتكامل لإدارة الوثائق الإلكترونية بسهولة تخزين وإدارة ومعالجة المعلومات الخاصة بالورشة بفعالية وأمان مدعوماً بمزايا عالية المستوى تشمل المرونة وقوة الأداء والإنتاجية والاستجابة الفورية فضلاً عن الأمان وكفاءة التكلفة.

وأوضح فهد الرئيسي المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: أن عملية الأرشفة الإلكترونية متواصلة في إطار الالتزام الراسخ بدعم خطط دبي الذكية، لافتاً إلى أن الورشة حريصة على التنسيق والعمل عن كثب مع الأرشيف الوطني من أجل تطوير نظام متكامل لإدارة الوثائق الجارية والوسيطة بما يتوافق مع بنود القانون الاتحادي رقم «7» لعام 2008 بشأن الأرشيف الوطني والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وأعلى المعايير العالمية ذات الصلة إلى جانب توظيف التكنولوجيا المتطورة في خدمة أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» والمتمحورة حول بناء منظومة متكاملة للعمل الحكومي الخالي من الأوراق وترسيخ ريادة دبي باعتبارها المدينة الأذكى عالمياً.

وأضاف الرئيسي: في إطار سعينا لتبني أحدث الأنظمة الرقمية المتطورة قمنا بتطبيق نظام Therefore المتكامل لإدارة الوثائق الإلكترونية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي المتعلقة بإدارة الأصول الرقمية والوثائق المصورة ونظم سير العمل ونظام إدارة السجلات والتي تساهم في حفظ بيانات ووثائق الورشة إلكترونياً. ونفخر بأنّ تكون «ورشة حكومة دبي» ضمن الجهات المطابقة لأعلى معايير الكفاءة والجودة والتميز في مجال الأرشفة الورقية والإلكترونية ما يدفعنا إلى المضي في توفير مساحات تخزينية ذات معايير عالمية وتطبيق التقنيات المبتكرة فضلاً عن الامتثال لشهادات المطابقة الصادرة عن «الأرشيف الوطني» في مجال إدارة الوثائق بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل الحكومي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز