«زايد الإنسانية» تغيث المتضررين بفيضان البرازيل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

لبت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عبر سفارة الدولة في البرازيل نداء الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وبطانيات للأسر المتضررة من الفيضان الهائل الذي شرد الآلاف.

وصرح حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة، بأنه بناء على توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء المؤسسة وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، فقد عملنا مباشرة على التواصل مع سفارة الدولة في البرازيل للقيام بتقديم المساعدات على نفقة المؤسسة لكل ما يمكن تقديمه للمنكوبين ولا نزال على تواصل لمتابعة الإجراءات المناسبة للقيام بالمهمة الإنسانية تحقيقاً للقيم والرسالة التي نحملها على عاتقنا في إغاثة الملهوف والمنكوب وتوفير أولويات متطلبات الحاجة الحياتية من إيواء وغذاء ريثما تعود الحياة إلى طبيعتها.

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