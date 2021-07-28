2125 أضحية وزعتها «بيت الخير» لإسعاد 4250 أسرة

المصدر: (دبي – البيان)

وزعت جمعية بيت الخير خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك 2125 أضحية على شكل حصص استفاد منها 4250 أسرة. وقال عابدين طاهر العوضي المدير العام إن الجمعية أنفقت على هذا المشروع السنوي مليوناً و300 ألف درهم لإسعاد الأسر المتعففة خلال عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن «بيت الخير» لا تكتفي في عطائها الخيري بتوفير الأساسيات، بل تسعى لرفع مؤشر السعادة لدى الأسر المواطنة المسجلة لديها أو المستفيدة منها، بتقديم دعم إضافي في المناسبات والأعياد، من خلال مشاريع تدخل الفرحة إلى بيوتها، ومنها مشاريع الدعم الرمضاني ومشروع العيدية في عيدي الفطر والأضحى، ومشروع الأضاحي.

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