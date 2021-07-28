الإمارات تبحث التعاون العسكري مع بريطانيا

المصدر: (أبوظبي - وام )

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، أمس، كلاً على حدة، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون. وبحث الجانبان خلال اللقاءين علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الدفاعية والعسكرية وسبل تنميتها بما يعزز العمل المشترك بين البلدين. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا.

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