مركز اتصال «إسلامية دبي» يستقبل 10 آلاف طلب حتى شهر يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة خدمة المتعاملين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن عدد الطلبات الواردة إلى مركز اتصال الدائرة بلغ أكثر من 10 آلاف طلب حتى النصف الأول من العام الجاري، وذلك من باب حرص الدائرة الدائم على تقديم خدماتها لكافة المتعاملين بكفاءة وشفافية عالية، فضلاً عن مواكبة كافة تطلعات المتعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والتقنيات الذكية في هذا المجال، حيث شملت خدمات الدائرة 54 خدمة متنوعة عبر مختلف قطاعاتها.

مجموع

وتفصيلاً؛ أوضح التقرير النصف السنوي لعام 2021 إلى أن مجموع الطلبات الواردة خلال الربع الأول بلغ أكثر من 5 آلاف طلب، في حين بلغ مجموع الطلبات الواردة خلال الربع الثاني أكثر من 5 آلاف طلب، حيث كان طلب إصدار فتوى من بين الخدمات الأكثر طلباً، إذ وصلت الطلبات أكثر من 4 آلاف طلب، بينما جاء طلب إشهار الإسلام كثاني أكثر الخدمات طلباً بأكثر من 2000 طلب حتى النصف الأول من عام 2021.

وفي هذا السياق، أكد عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة المتعاملين، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تسعى بشكل متواصل على توفير أعلى مستويات الخدمة بسلاسة وسهولة لكافة المتعاملين في إمارة دبي في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي لتحقيق سعادتهم ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على إثراء تجربة المتعاملين بالاعتماد على أحدث التقنيات.

من جانبها، ذكرت هاجر السويدي، رئيس قسم علاقات المتعاملين، أن مركز الاتصال يتعامل مع استفسارات المتعاملين عبر جميع قنوات التواصل المتاحة، حيث ساهمت الخدمات الذكية والالكترونية باختصار الوقت والجهد على المتعامل، إذ سهلت التواصل عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، موضحة أن قنوات التواصل تمثلت بالمكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني، محادثات مباشرة، تطبيق واتساب، نظام اتصل بنا، نظام الشكاوى الموحد لحكومة دبي، نظام الاقتراحات الموحد لحكومة دبي، إضافة إلى استقبال ومتابعة ملاحظات وشكاوى المتعاملين، وبلاغات المساجد، إضافة إلى استقبال طلبات الخدمات الذكية، وتوجيه المتعامل وإرشاده إلى كيفية استخدام الخدمات الذكية للدائرة.

خدمة

ويذكر أن مركز الاتصال يعتبر أحد أهم قنوات تقديم الخدمة بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث يتولى تقديم عدد 18 خدمة على مدار الساعة منها طلب إصدار فتوى - طلب التعريف بالإسلام – طلب إشهار الإسلام - طلب توفير محاضر لإقامة لنشاط ديني - طلب اقتناء إصدارات الدائرة أو مصحف الشيخ مكتوم - طلب تحديد اتجاه القبلة لمساكن الأفراد والمنشآت الجديدة أو القائمة - طلب تسجيل في برامج وفعاليات الدائرة - طلب التسجيل في حلقة تحفيظ القرآن الكريم - طلب التسجيل في الدورة المكثفة لتحفيظ القرآن الكريم- طلب حساب الزكاة - طلب دفع الزكاة – طلب دفع تبرعات المساجد.

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