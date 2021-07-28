عبدالعزيز النعيمي: القيادة تضع سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القيادة الرشيدة تضع سعادة المواطنين والمقيمين على رأس أولوياتها، وتسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها وفاعليتها.

جولة

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها في مكاتب الدائرة وحثهم خلالها على مواصلة التميز في إسعاد المتعاملين، والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيداً بالتحول الرقمي الذي حققته الدائرة والذي كان له الأثر الإيجابي والفعال في تبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل.

وأثنى الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي على جهود موظفي الدائرة، والتي تنعكس إيجاباً على انسيابية العمل، مشدداً على أهمية تعزيز استراتيجية العمل بروح الفريق.

والتقى رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان خلال الجولة بعدد من المراجعين واستمع إلى آرائهم، مؤكداً حرص الدائرة على أخذ رؤاهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار في سبيل الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تطوير كافة آليات العمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز