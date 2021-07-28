قرقاش: تجربتنا بالإمارات.. رفاهية المواطن مقياس نجاح النظام السياسي

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن خلاصة التجربة الإماراتية تتمثل بأن الإنجاز الملموس لخدمة ورفاهية المواطن هو مقياس نجاح النظام السياسي. ودون معاليه عبر «تويتر»: «من واقع تجربتنا في الإمارات، الإنجاز الملموس لخدمة ورفاهية المواطن هو مقياس نجاح النظام السياسي».

وتابع: «عوامل النجاح تشمل أمن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه، ومستقبل أسرته وأبنائه، وثقة المواطن في حاضره ومستقبله، ويعزّزها نظام يقوم على القيادة المخلصة، والشفافية، ودولة المؤسسات».

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