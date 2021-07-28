إطلاق شهادة «متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية»

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن فتح المجال أمام موظفي الوزارات والجهات الاتحادية للحصول على شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية aPHRi المعتمدة من معهد اعتماد الموارد البشرية HRCI.

وأوضحت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة: إن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شهادة متخصص مساعد في إدارة الموارد البشرية aPHRi باللغة العربية، حيث تقدمها أكاديمية بي دبليو سي العالمية. ومن جهتها، أشارت أماندا لاين شريك في أكاديمية بي دبليو سي العالمية: إلى أن تطوير قوة عمل للموارد البشرية جاهزة للمستقبل أمر مهم لتمكين الحكومة والمؤسسات من تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة 2071، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية لتقديم أول مؤهل عربي للموارد البشرية لموظفي حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وبدورها، ذكرت نورة الملا تنفيذي سياسات التدريب والتعليم المستمر الحكومي في الهيئة: إن مبادرة «الشهادات المهنية» تهدف في المقام الأول إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية وتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة لتحقيق الأهداف المؤسسية والانطلاق نحو المستقبل متسلحين بمهارات عالية وقدرات تخصصية من خلال حصولهم على شهادات مهنية تخصصية.

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