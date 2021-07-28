اللجنة الأمنية الإماراتية السودانية تبحث تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت اللجنة الأمنية المشتركة الإماراتية السودانية اجتماعها الأول «عن بعد» عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، وتبادل التجارب والخبرات في المجال التدريبي، بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

ترأس وفد الإمارات في الاجتماع العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، في حين ترأس الجانب السوداني الفريق عنان حامد رئيس لجنة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم في المجال التدريبي مع جمهورية السودان.

ورحب الفريق عنان في كلمته الافتتاحية للاجتماع بالعميد حمد عجلان والوفد المرافق له.. وقال: «إن الاجتماع يدعم مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بالمجالات الأمنية والشرطية، كما نهدف إلى الإطلاع على تجارب وخبرات وزارة الداخلية الإماراتية في المجال التدريبي، والتعرف على الدورات التدريبية إلى جانب وضع خطة عمل لدفع أعمال اللجنة الأمنية المشتركة إلى الأمام من خلال برامج تنعكس إيجاباً على أمن واستقرار البلدين الشقيقين».

علاقات

من جانبه، قال العميد حمد عجلان: «إن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويُعد فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار لتعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، بين الجانبين، متمنياً أن يحقق النتائج والأهداف المرجوة منه». كما قدم الرائد محمد خليل بدران مدير مركز التطوير المهني بوزارة الداخلية عرضاً عن الخطة التدريبية وآلية تنفيذها، ومنظومة قياس أثر التدريب على المتدربين.

وقدم أعضاء الوفد السوداني عرضاً للمهام والواجبات التي تنهض بها الأجهزة الأمنية وبرامج التدريب، والدورات التدريبية التي تنظمها هذه الأجهزة للارتقاء بمستوى عناصر الشرطة وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءتهم العملية لتمكينهم من القيام بالمهام الموكلة لهم على أكمل وجه.

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