«إسعاف دبي» تحافظ على استحقاقها لشهادة «استمرارية الأعمال»

المصدر: دبي - البيان

سعياً لتحقيق التوجهات الحكومية في مجال تعزيز جودة النظم الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم قدرة الجهات الحكومية على الاستمرار في تقديم خدماتها في كافة الظروف، سعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى تبني مواصفة «نظام إدارة استمرارية الأعمال الآيزو 22301:2012» وحصدت للمرة الثانية شهادة الاعتماد للمواصفة بعد عام 2017، والذي يؤكد قدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء نشاطها وخدماتها الحيوية في جميع الأوقات، وبهذا تكون المؤسسة حافظت على استحقاقها للشهادة وامتثالها لكافة معايير المعهد البريطاني للمعايير والمواصفات في مجال استمرارية الأعمال.

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