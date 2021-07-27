مجمع القرآن بالشارقة يدعم الحلقات وتعليم القرآن في القطب الشمالي

المصدر: دبي - البيان

زار وفد علمي وأكاديمي من مجمع القرآن الكريم بالشارقة، العاصمة الأيسلندية ريكيافيك في إطار جهود المجمع الرامية إلى نشر وتعليم القرآن الكريم وعلومه في كافة أنحاء العالم.

وتهدف الزيارة إلى دعم الحلقات القرآنية وتعليم القرآن في القطب الشمالي.

وقال الشيخ شيرزاد عبد الرحمن طاهر، الأمين العام للمجمع، إن زيارة الوفد تجيء انطلاقاً من الأهداف والمقاصد السامية للمجمع لتعليم كتاب الله ونشر علومه إلى أبعد نقطة يستطيع المجمع الوصول إليها تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس المجلس الأعلى للمجمع، في دعم الجهود القرآنية في البلاد البعيدة عن العالم الإسلامي.

وأكد أن مجمع القرآن الكريم بالشارقة سيواصل إنجازاته وجهوده العلمية الكبيرة، ويسعى إلى تخريج دارسين أكفاء مجازين في مختلف القراءات السبع والعشر الصغرى والعشر الكبرى بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الشيخ شيرزاد أن المجمع سيبحث في زيارته إلى أيسلندا مع القائمين في المسجد الوحيد في العاصمة ريكيافيك جهود دعم الحلقات القرآنية وتعليم القرآن ونشره في أقصى وأبعد نقطة في الكرة الأرضية بالقطب الشمال.

وقال الشيخ شيرزاد إنه ونظراً للعدد الكبير من الدول التي يغطيها مجمعُ القرآن، ونظراً لما يمر به العالم من جائحة كورونا، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، ولصعوبة جمع الخريجين في بلد واحد، فقد ارتأى المجمع أن يكون تخريجُ الطلبةِ في (6) احتفالاتٍ إقليمية، حيث يتم اختيارُ دولةٍ من كل قارة من قارات العالم، ودعوة طلاب المجمع في الدول المجاورة لتلك الدولة المختارة.

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