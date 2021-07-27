1479 رأساً من الأضاحي تم ذبحها في 4 مقاصب بأم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

تعاملت مقاصب بلدية أم القيوين الأربعة، مقصب أم القيوين والفلج والابرق والسلمة خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع كميات كبيرة من الأضاحي الواردة لها وفق خطة الإنجاز المطلوبة، حيث استقبلت أكثر من 1479 ذبيحة في أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب سالم خلفان مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين.

وأكد لـ«البيان» أن الذبائح توزعت في أول أيام العيد على النحو التالي، مقصب أم القيوين 684 ذبيحة، ومقصب الأبرق 295، ومقصب فلج المعلا 180، ومقصب السلمة 320 ذبيحة كما أنه لم تدون مخالفات على القصابين الجائلين وذلك نتيجة لتعاون الجمهور من خلال حملات التوعية التي تم تنظيمها خلال فترة ما قبل العيد.

وأكد مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين أنه تم التنسيق مع الشرطة والهلال الأحمر لتنظيم العمل، وتم التنبيه على تسليم واستلام الأضاحي من داخل السيارات دون النزول من المركبة، كما تم عمل مداخل ومخارج للسيارات بخطوط سير منفصلة، بالإضافة إلى تشغيل مقصب السلمة لتخفيف الازدحام في المقاصب الأخرى.

لافتاً إلى أن القطاع نفذ مسبقاً حملة توعية عن كيفية اختيار الأضحية المناسبة وحول الخدمات المقدمة في المسالخ ومخاطر الذبح خارج المقاصب ما يهدد صحة الفرد والأسرة وحرص الفرد على اتباع التعليمات للتأكد من صحة اللحوم وعدم انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، حيث يُشكل الذبح خارج المسالخ بواسطة القصابين الجائلين وغير المرخصين أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض.

وثمن خلفان تعاون الجمهور مع الإرشادات الأمر الذي حال دون تدوين مخالفات تذكر، كما أن إدارة البلدية اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من الازدحام وضمان الحفاظ على الصحة العامة للموظفين والمتعاملين، وهو ما تعتبره البلدية من أولوياتها، وذلك تجنباً لانتقال عدوى «كوفيد 19».

وقال إن البلدية أطلقت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة قبل العيد، مبادرة «أضحيتي» لرفع وعي مربي الثروة الحيوانية «المواشي» في الإمارة بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة الحيوانية لتعزيز وزيادة الثروة الحيوانية وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة الحيوانية، وتساهم في تحقيق أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة حجم وجودة المنتج المحلي.

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