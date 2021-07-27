وفد شرطة رأس الخيمة يطلع على مهام «إدارة الأزمات» في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على أفضل ممارسات إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومهام العمل التي تؤديها بالإمارة ضمن التنسيق والتعاون بين القيادتين لتبادل الخبرات وإجراء المقارنات المعيارية.

واستقبل اللواء أحمد سيف المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية الوفد برئاسة العقيد جاسم محمد الطنيجي، نائب مدير العمليات في شرطة رأس الخيمة مؤكداً حرص القيادة الشرطية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى إيجاز حول المهام والواجبات من العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، وتعرف إلى منظومة استمرارية الأعمال والأنظمة الإلكترونية ومنظومة إدارة الحدث الأمني والقدرات العملياتية والإدارية والفنية وإدارة شؤون الضحايا.

واستعرض مدير إدارة الأزمات والكوارث المراحل الـ 4 لإدارة الطوارئ والأزمات بداية من وقاية المجتمع والتوعية والتحذير والعمل اليومي الدؤوب في تطبيق كل إجراءات السلامة ومرحلة الاستعداد والجاهزية بأفضل الممارسات وإعداد الخطط الاستراتيجية والسيناريوهات والبرامج والمبادرات والعمليات والخدمات المبتكرة والإبداعية وإعداد وتأهيل الفرق والكوادر الشرطية وتنمية قدراتهم الذاتية بالدورات المستمرة ثم مرحلة تفعيل أجهزة الإنذار العام والإعلان عن حالات الطوارئ بوضع أهداف وقياسها لمواجهة التحديات والمتغيرات باعتماد أساليب عمل متجددة ومتطورة والتي تعتبر الضمانة الأكيدة للفوز بثقة المجتمع بما يضمن سرعة وسلامة التعافي.

وأعرب الوفد الزائر عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشيداً بالإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها في مجالات العمل الشرطي والأمني باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة.

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