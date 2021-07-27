شرطة الفجيرة تطلق حسابها على منصة «تيك توك»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، حسابها على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك (Tik Tok) بهدف زيادة قنوات التواصل مع أفراد الجمهور والمجتمع.

وأشاد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بالدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع، من خلال إيصال الرسائل التوعوية بأنماطها المختلفة لأفراد المجتمع بطريقة مبسطة، وإتاحة الفرصة للجمهور لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبه، أكد العقيد خالد عبد الله الوعل الظنحاني، مدير إدارة مكتب القائد العام رئيس فريق عمل التواصل الاجتماعي بشرطة الفجيرة، أن إطلاق حساب شرطة الفجيرة عبر هذه المنصة جاء للمساهمة في إبراز الإنجازات والجهود الشرطية، ونشر الرسائل التوعوية والأمنية، من خلال فيديوهات ومقاطع أمنية بعدة لغات، لضمان وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد الجمهور تعزيزاً لرسالتها الأمنية، متمنياً أن تحقق هذه النافذة الهدف المنشود منها.

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