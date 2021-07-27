بلدية دبا تصدر 2264 رخصة تجارية خلال النصف الأول لعام 2021

المصدر: دبا - البيان

استعرضت بلدية دبا تقريرها النصف السنوي لعام 2021، الذي يتضمن إنجازات إدارة التراخيص التجارية والمهام والخدمات التي تقدمها لسكان مدينة دبا والمناطق التابعة لها.

حيث أوضح التقرير أن قسم التراخيص التجارية أصدر 2264 رخصة لعدد مختلف من الأنشطة، وفي إطار جهود البلدية خلال فترة جائحة فيروس «كوفيد19»، كثفت فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت على المحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخصة التجارية وسريان مفعولها.

حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية خلال هذه الفترة 1827 جولة، أسفرت عن إنذار 143 محلاً، وتحرير 115 مخالفة على المحال ولم تسجل أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي» التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلغاء 74 رخصة، وإغلاق 3 محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها تمثلت في عدم تجديد الرخصة، عدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة.

بالإضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح مسبق من البلدية، ومزاولة نشاط غير مذكور في الرخصة، وإجراء تنزيلات وعروض من دون ترخيص، وبيع منتجات محظورة إلى جانب إصدار 439 تصريحاً لعمل اللوحات الإعلانية.

وتشير الإحصائيات الصادرة من قسم حماية المستهلك إلى تلقي 119 شكوى، بواقع 46 جولة تفتيشية، نتج عنها تسجيل 20 مخالفة وتم إنذار 17 في حق أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثلت أغلبية المخالفات في: الغش التجاري، بيع مواد منتهية الصلاحية، التلاعب في تواريخ المنتجات ورفع الأسعار خصوصاً في فترة الأعياد، وعمل تنزيلات وهمية من دون تصريح، واستطاعت البلدية أن تعالج وتحل غالبية الشكاوى الصادرة.

وأوضح المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري لرصد كل الممارسات السلبية وضبط كل من يمارسها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية الدائم لإرشاد وتوعية الجمهور لتجنب هذه الممارسات الخاطئة.

وأهابت البلدية جمهورها بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ ‪092443399‬ الذي يعمل على مدار الساعة، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها «dibbamun» لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين‬‬‬‬‬‬‬.

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