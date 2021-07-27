شرطة دبي تطلق مبادرة «فخر» لتعزيز مهارات وقدرات الموظفين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال - الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - مبادرة «فخر» الرامية لرفد موظفي القيادة العامة بالأدوات والعلوم المتخصصة في مجالات عدة، وتعزيز مهاراتهم وهواياتهم الذاتية والمهنية والتدريبية بما يحقق التطلعات المستقبلية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع الداخلي والابتكار في القدرات المؤسسية.

وانطلقت المبادرة بتنفيذ 8 دورات تدريبية مجانية عن بعد خاصة بتنمية المهارات وربطها بريادة الأعمال عبر منصة مركز التدريب الذكي التابعة للإدارة العامة للتدريب والهادفة إلى تطوير العملية التعليمية والتدريبية عبر الإنترنت بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن هذا التعاون يدعم التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة في تنمية قدرات الكادر البشري ورفد الإدارات بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات المهنية والحياتية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية دبي لرعاية الأعمال وثقته بحرصهم على رفد الموظفين بالمهارات القيادية والريادية المستدامة بما يدعم التوجهات الاستراتيجية الوطنية، ويكسبهم القدرة على مواجهة التحديات وفقاً لأسس علمية ممنهجة تواكب أحدث المعارف والعلوم.

تجربة

من جانبه، عبر عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن سعادته كونهم جزءاً من مبادرة «فخر» ومشاركة تجربة وخبرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال مع شرطة دبي، مؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تمكين القوى العاملة بشرطة دبي بالمعرفة والمهارات المستقبلية، لا سيما المهارات الرقمية وتشجعهم أيضاً على أن يكونوا جزءاً من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وأوضح الجناحي أنه بموجب الشراكة ستقوم الأكاديمية بتوفير برنامج مهارات من غوغل لموظفي شرطة دبي، والذي أطلقته شركة غوغل عام 2018 بهدف بناء مهارات التسويق الرقمي للأفراد والشركات.

يذكر أن مبادرة «فخر» تعنى بذوي الهوايات والمهارات والمواهب المختلفة، من خلال تقديم مختلف أوجه الاهتمام بها وتطويرها والحفاظ عليها في قطاع التميز والريادة وعموم شرطة دبي بما يسهم بتحقيق تناغم وظيفي وسعادة مستدامة.

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