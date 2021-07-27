شرطة الشارقة تستعرض نتائج المؤشرات الوطنية خلال النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

استعرض اجتماع إدارة الأداء المؤسسي بشرطة الشارقة الذي عقد أمس بمقر نادي ضباط الشرطة برئاسة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة نتائج المؤشرات الوطنية والإستراتيجية للنصف الأول من العام الجاري.

وأكد اللواء الشامسي أهمية تحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات لما لها من دور بارز في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة، مشيداً بجهود الموظفين المبذولة في تطبيقهم لمعايير إدارة الأداء المؤسسي بكل كفاءة واحترافية مما أثمر عنه تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام الجاري.

ووجه قائد عام شرطة الشارقة باستمرارية تنفيذ الخطط والبرامج التي تم إعدادها ومضاعفة الجهود في كافة مجالات العمل الشرطي من أجل تعزيز الأمن والأمان وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

حضر الاجتماع المدراء العامون ومدراء الإدارات وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

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