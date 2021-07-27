«رافد» تتلقى بلاغات عن 846 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال إجازة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت شركة «رافد» لحلول المركبات عن تلقيها بلاغات عن 846 حادثاً مرورياً بسيطاً تم تسجيلها في شوارع إمارة الشارقة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تم الإبلاغ عنها من خلال تطبيق «رافد» للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وكذلك عبر مركز الاتصال الهاتفي التابع للشركة.

وشهد يوم عرفة 19 يوليو الجاري تسجيل العدد الأكبر من الحوادث المبلّغ عنها والتي وصلت إلى 173 حادثاً، وقع 124 منها في مدينة الشارقة والباقي في مختلف مدن ومناطق الإمارة، فيما تم الإبلاغ عن أقل عدد من الحوادث البسيطة يوم الجمعة 23 يوليو، بواقع 99 حادثاً، 69 منها حدثت في مدينة الشارقة.

وأكد عبد الرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، أن الأيام التي تسبق الأعياد بشكل عام تشهد ارتفاعاً في الحوادث المرورية البسيطة، الناجم معظمها عن السرعة، والإهمال، وعدم الاهتمام، إلى جانب الأسباب الأخرى مثل عدم الالتزام بخط السير، والرجوع للخلف دون انتباه، وإيقاف السيارات في غير المواقف المعتادة.

تعاون

وتمنى الشامسي لسائقي المركبات ومستخدمي الطريق السلامة والأمان، وأشار إلى أن تطبيق «رافد» ومركز الاتصال الهاتفي يعملان على مدار الساعة، وبالتعاون مع شرطة الشارقة، لاستقبال البلاغات حول الحوادث المرورية البسيطة، إلى جانب إمكانية الحصول على مجموعة من الخدمات الإضافية التي يحتاجها السائقون.

وتشمل الخدمات التي يوفرها التطبيق، المساعدة على الطرق للحالات الطارئة، مثل التزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الورش، إلى جانب خدمة «أوتو إكسبرس»، وهي عبارة عن منشأة متكاملة لإصلاح جميع أنواع المركبات، وخدمة «أوتو إكسبرس المتحركة»، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، مثل استبدال الإطارات أو إصلاحها.

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