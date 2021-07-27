"كهرباء دبي" تتيح باقة جديدة من خدماتها الرقمية المبتكرة عبر ساعات "أبل" الذكية

المصدر: دبي- البيان

في إطار جهودها لتعزيز مسيرة التبني الذكي وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين، أتاحت هيئة كهرباء ومياه دبي لمتعامليها الاستفادة من خدمات ومزايا جديدة عبر تطبيق الهيئة الذكي على ساعات "أبل" الذكية، ومنها الاطلاع على تفاصيل الفاتورة وشرائح التعرفة، ولوحة بيانات "الحياة الذكية"، وتقارير سنوية وشهرية ويومية حول استهلاكهم للكهرباء والمياه ومقارنته مع استهلاك المنازل المماثلة عبر برنامج "نهجي المستدام"، إضافة إلى الحصول على خطة ترشيدية مخصصة لكل متعامل، لمساعدتهم على الحد من الهدر والإسراف، وتخفيض معدل الاستهلاك.

وعبر ساعات "أبل" أيضاً، يمكن للمتعاملين تفعيل خاصية "خارج المنزل" لتلقي إشعارات في حال وجود استهلاك غير اعتيادي أثناء التواجد بعيداً عن المنزل أو أثناء السفر. علاوة على ذلك، توفر الهيئة إمكانية التواصل معها في حال وجود أي استفسارات، إلى جانب التعرّف على أحدث أخبار الهيئة، والعروض والخصومات المتوفرة عبر "متجر ديوا" على الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى العديد من القنوات الذكية والرقمية التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويسهم في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأضاف معاليه: "تعمل الهيئة على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة المستقبل، ودعم مبادرة "دبي الذكية" واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول 2030 من خلال تشجيع المعنيين على ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقد أسهمت البنية الرقمية المتطورة التي تمتلكها الهيئة وحرصها على مواكبة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تسريع وأتمتة جميع الإجراءات للمتعاملين والموظفين على حد سواء، مما يعزز سعادة المجتمع ويتيح لهم خدمات آنية وسلسلة على مدار الساعة. وانتهت الهيئة من الربط الإلكتروني مع أكثر من 30 جهة، ووصل عدد المعاملات الذكية التي تم إنجازها منذ 2017 حتى نهاية يونيو 2021 إلى قرابة 39 مليون و 300 ألف معاملة، وبلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 98.92% في الربع الثاني من عام 2021. وكانت الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي أكملت تحولها الذكي منذ عام 2014، كما حصلت في مارس من العام الجاري على ختم (100% لاورقية) من مؤسسة دبي الذكية، تقديراً لنجاح الهيئة في إلغاء استخدام الورق في جميع المعاملات الداخلية والخارجية بنسبة 100%. كذلك حصدت الهيئة " راية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020" باعتبارها الجهة الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة "الحياة الذكية"."

جديراً بالذكر، بأن الهيئة أتاحت تحميل تطبيقها الذكي على ساعات "أبل" في عام 2015، وقد تم تحميل التطبيق وتحديثه عبر متجر أبل منذ ذلك الحين وحتى نهاية شهر يونيو 2021، ما يقارب 2,800,000 مرة، وبلغ عدد المعاملات الذكية التي تم إجراؤها من خلال "أبل باي" (Apple Pay) نحو 625,000 معاملة. وتأتي إضافة الخدمات والمزايا الجديدة في إطار جهود الهيئة الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من مبادرة "الحياة الذكية" التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المتعاملين على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، وحثهم على الاستفادة من خدماتها الذكية لتعزيز التحكم بالاستهلاك ليصبح مفهوم الترشيد ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً.

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