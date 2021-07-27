محمد بن راشد: الخيل حرة مثل شِعري وتفكيري

المصدر: (دبي- عبد المنعم الشديدي)

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الخيل بالذكاء والفطنة، وبأنها حرة، مثل شعره وتفكيره.

وتحدث سموه، في قصيدته عن الخيل، مشيراً إلى العلاقة التي تجمعهما، لدرجة أن الخيل تعرف رائحة ثيابه، وسموه يحادثها بلا كلام. ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أن الخيل كريمة الطبع والأخلاق، صاحبة عزة وكبرياء وإباء. ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد القصيدة، التي تظهر مدى شغفه وحبه للخيول العربية الأصيلة، في حسابه الرسمي على «تيك توك».

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