«100 مليون وجبة» تنجز توزيع أكثر من 30 مليون وجبة في مصر

المصدر: (دبي - البيان)

تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنجزت حملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، عمليات توزيع طرود غذائية تعادل أكثر من 30 مليون وجبة في مختلف محافظات مصر. وتولت الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام توزيع الطرود الغذائية للحملة في مختلف المحافظات المصرية، بالتعاون مع 928 جمعية خيرية ومؤسسة إنسانية. ووصلت الحملة بالدعم الغذائي إلى 504 آلاف مستفيد في مختلف مناطق الجمهورية.

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