150 مليار درهم تمويلات واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية في 97 دولة

المصدر: (أبوظبي - وام )

حقق صندوق أبوظبي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1971، إنجازات استثنائية، ولعب دوراً ريادياً على مدى عقوده الخمسة الماضية، في تعزيز رؤية الإمارات وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته على مستوى عالمي.

ومول الصندوق آلاف المشاريع الاستراتيجية، التي فتحت آفاقاً واسعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لـ 97 دولة، فيما تضاعف حجم تمويلاته التنموية واستثماراته إلى نحو 150 مليار درهم.

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